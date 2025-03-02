صعود جماعى لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الأحد

ارتفعت مؤشرات البورصة، بصورة جماعية في بداية تعاملات جلسة، اليوم الاحد، أولي جلسات الأسبوع، والموافق ثاني أيام شهر رمضان المبارك.

أداء مؤشرات البورصة

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.64%، ليغلق عند مستوى 30,805.83 نقطة، وارتفع أيضًا مؤشر "EGX TR" بنسبة 0.75%، ليغلق عند مستوى 13,566.95 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "EWI- EGX70" بنسبة 0.25%، ليغلق عند مستوى 8,657.18 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 0.41%، ليغلق عند مستوى 11,959.79 نقطة.

كما صعد مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 0.29%، ليغلق عند مستوى 3,303.13 نقطة، وكذا مؤشر "EGXSP" بنسبة 0.66%، ليغلق عند مستوى 6,984.53 نقطة، كما ارتفع مؤشر "Copped-EGX30" بنسبة 0.7% ليغلق عند 38,540.52 نقطة.