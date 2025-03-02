"حماس" تطالب بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة

طالبت حركة حماس بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشارت الحركة، في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، إلى أن المقترح الأمريكي بإقرار هدنة حتى منتصف أبريل بموافقة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، هو تأكيد واضح أن الاحتلال يتنصل من الاتفاقات التي وقع عليها.

ولفتت إلى أن الطريق الوحيد لاستقرار المنطقة وعودة المحتجزين هو استكمال تنفيذ الاتفاق بدءًا من تنفيذ المرحلة الثانية، مشددة على أنها تصر على المرحلة الثانية التي تضمن المفاوضات على وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الشامل وإعادة الإعمار وإطلاق سراح المحتجزين.