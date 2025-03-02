سموتريتش: قررنا وقف إدخال المساعدات إلى غزة حتى إعادة المحتجزين

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، قررنا وقف إدخال المساعدات إلى غزة حتى انهيار حماس أو خضوعها وإعادة المحتجزين، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي السياق ذاته، رحَّب وزير الأمن القومي الإسرائيلي (المستقيل) إيتمار بن غفير، اليوم، بقرار وقف المساعدات إلى قطاع غزة في حال تم تنفيذه.

ووفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية، صرح "بن غفير" بأن الوقت مناسب الآن لقطع الكهرباء والمياه عن غزة والعودة إلى الحرب.

كانت إسرائيل قد أصدرت قرارًا بوقف شحنات المساعدات إلى غزة خلال محادثات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس السبت.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، بأن هذا القرار تم اتخاذه بعد ساعات من انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وذلك خلال نقاش ليلي بين نتنياهو ومساعديه.

وأضافت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي قرر، صباح اليوم الأحد، إيقاف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وإغلاق المعابر المؤدية إليها، وذلك بعد ساعات من انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق، في ظل استمرار الأزمة في المفاوضات بشأن تمديد الاتفاق.

كما ذكرت الصحيفة العبرية أن البضائع التي دخلت غزة خلال فترة وقف إطلاق النار تكفي لخمسة أشهر تقريبًا.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، صباح اليوم، إن القرار جاء بعد رفض حركة حماس إطلاق سراح المزيد من الأسرى ضمن الخطة التي تسميها إسرائيل "خطة فيتكوف" (نسبة إلى مبعوث الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب)، وهي في الواقع تمديد لوقف إطلاق النار المؤقت دون التزام بإنهاء الحرب.