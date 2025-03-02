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الأحد 02 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري أبطال إفريقيا.. الهلال السوداني يستعد لمواجهة الأهلي بمعسكر في تونس

فريق الهلال السوداني
فريق الهلال السوداني
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أعلن نادي الهلال السوداني إقامة معسكر خارجي في تونس قبل السفر إلى القاهرة لمواجهة الأهلي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقرر الهلال إقامة المعسكر الخارجي في تونس، بداية من 9 مارس الجاري، بعدما عقد عبد المهيمن الأمين، مدير الكرة بالنادي، اجتماعا مع لجنة المسابقات بالاتحاد الموريتاني، لتنسيق مباريات الفريق بالدوري المحلي.

تفاصيل معسكر الهلال في تونس

وغيب عن معسكر نادي الهلال السوداني في تونس 10 لاعبين لارتباطهم بخوض معسكر مع منتخب السودان في التصفيات الأفريقية خلال الأجندة الدولية في شهر مارس الجاري.

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني

تقام مباراة الذهاب بين الأهلي والهلال أحد يومي 1 أو 2 أبريل المقبل فيما تقام مباراة العودة يوم 8 من الشهر ذاته في مدينة بنغازي الليبية وتحديدا على ملعب شهدعء بنينا.

وكان الاتحاد الليبي لكرة القدم وافق علي طلب فريق الهلال السوداني، باستضافة مباراة الفريق مع نظيره النادي الأهلي في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2024ـ2025 .

وتم تحديد الموعد الرسمي لمباراة الأهلي والهلال في الإياب في ربع نهائي دوري الأبطال، حيث سيكون يوم الثلاثاء، الموافق 8 أبريل المقبل، وذلك وفقًا لما أعلنه الاتحاد الليبي في خطابه

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