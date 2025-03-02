تداول 18 ألف طن و1122 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1122 شاحنة و97 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 471 شاحنة و90 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 14000 طن بضائع، 651 شاحنة و7 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين سينا وبوسيدون اكسبريس بينما استقبل الميناء بالأمس اربع سفن وهى الحرية، سينا، امل وبوسيدون اكسبريس فيما تغادر ثلاث سفن وهى ALCUDIA EXPRESS ، امل ودليلة، كما تم تداول 3300 طن بضائع و343 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لاربع سفن وهى كوين نفرتيتي، بريدج، آور وآيلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 3327 راكب بموانيها.