صرح الكرملين، اليوم الأحد، بإن التعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة يحتاج إلى وقت طويل، خاصة فيما يتعلق بالمعادن النادرة.

وأكدت روسيا والولايات المتحدة محاولاتهما المستمرة لتحسين علاقاتهما المشتركة.

وفي هذا السياق، ذكر الكرملين أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبدى استعداده للتواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه لم يتخذ أي خطوات فعلية في هذا الاتجاه.

ومن جانب آخر، توقع الكرملين أن يتغير موقف الاتحاد الأوروبي مع مرور الوقت، بناءً على المعطيات الجديدة المتعلقة بالعلاقات مع الولايات المتحدة.