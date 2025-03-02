مسؤول بحماس: وقف إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة سيؤثر على المفاوضات

أعلنت رويترز عن مسؤول بحماس، اليوم الأحد، أن وقف إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة سيؤثر على المفاوضات، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

قالت حركة حماس الفلسطينية، إن قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة هو "ابتزاز رخيص وجريمة حرب وانقلاب سافر على اتفاق وقف إطلاق النار".

وجاء تعليق حماس بعد أن أصدرت إسرائيل قرارًا بإيقاف شحنات المساعدات إلى غزة خلال مباحثات أجراها نتنياهو، الليلة الماضية.

وطالبت "حماس"، في بيان صادر عنها، الوسطاء والمجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال ووقف إجراءاته العقابية بحق أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة.

وذكر البيان، أن نتنياهو فرض وقائع سياسية على الأرض فشل جيشه في إرسائها على مدى 15 شهرًا.

ودعت حماس، الإدارة الأمريكية إلى التوقف عن انحيازها لمخططات نتنياهو.