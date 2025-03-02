محافظ القاهرة يكلف برفع الإشغالات من محيط المساجد التي يقام بها صلاة التراويح

الأحد 02/مارس/2025 - 10:16 ص

كلف الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء، برفع الإشغالات من محيط المساجد التي يقام بها صلاة التراويح والطرق المؤدية إليها، بالإضافة إلى مراجعة أعمال الإنارة بجميع المحاور والشوارع الرئيسية المؤدية للمساجد.

يذكر أن محافظ القاهرة كان قد أعلن عن إقامة موائد الرحمن بنطاق أحياء محافظة القاهرة، على أن يتم التقدم بطلب للحي المراد إقامة المائدة به، وسيتولى الحي دراسة الموقع المختار لإقامة المائدة والذى يجب أن يراعى فيه بعده عن الميادين والشوارع الرئيسية، وعدم تواجده أمام المنشآت الحكومية كالمدارس والمستشفيات، مؤكدا أن موائد الرحمن هى أحد السمات المميزة لشهر رمضان المعظم الذي نستلهم منه المعانى السامية والقيم النبيلة ومن بينها التراحم والتكافل.