ads
الأحد 02 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. برشلونة يتحدى سوسيداد ومواجهات قوية في الدوريات الأوروبية

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم الأحد الموافق 2 مارس  2025، في جميع البطولات من مختلف القارات وأبرزها مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني والاتحاد والأخدود في الدوري السعودي.

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي 

نيوكاسل يونايتد × برايتون – الساعة 3:45 عصرا على قناة beIN Sports HD 2

مانشستر يونايتد × فولهام – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري الإسباني 

ليجانيس × خيتافي – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3 

برشلونة × ريال سوسيداد – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1

ريال مايوركا × ديبورتيفو ألافيس – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3 

أوساسونا × فالنسيا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي 

مونزا × تورينو – الساعة 1:30 ظهرا على قناة AD Sports 1 HD       

بولونيا × كالياري – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 2 HD       

جنوى × إمبولي – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD     

روما × كومو – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD       

ميلان × لاتسيو – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD   

مواعيد مباريات الدوري الألماني 

يونيون برلين × هولشتاين كيل – الساعة 4:30 عصرا على قناة  beIN Sports HD 5 

أوجسبورج × فرايبورج – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي 

ليون × ستاد بريست – الساعة 4 عصرا على قناة  beIN Sports HD 5 

مونبلييه × رين – الساعة 6:15 مساء على قناة  beIN Sports HD 5

أوكسير × ستراسبورج – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1 

أنجيه × تولوز – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 3

مارسيليا × نانت – الساعة 9:45 مساء على قناة  beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الاتحاد × الأخدود – الساعة 9 مساء على قناة SSC1 SD 

القادسية × الرياض  – الساعة 9 مساء على قناة SSC EXTRA 1 HD

الرائد × الاتفاق – الساعة 9 مساء على قناة SSC EXTRA 2 HD

مواعيد جميع مباريات اليوم الأحد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي الدوري الإسباني برشلونة الدورى الإيطالى مباريات الدوري السعودي