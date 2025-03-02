تشاهدون اليوم.. برشلونة يتحدى سوسيداد ومواجهات قوية في الدوريات الأوروبية

"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم الأحد الموافق 2 مارس 2025، في جميع البطولات من مختلف القارات وأبرزها مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني والاتحاد والأخدود في الدوري السعودي.
مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي
نيوكاسل يونايتد × برايتون – الساعة 3:45 عصرا على قناة beIN Sports HD 2
مانشستر يونايتد × فولهام – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
ليجانيس × خيتافي – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3
برشلونة × ريال سوسيداد – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1
ريال مايوركا × ديبورتيفو ألافيس – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3
أوساسونا × فالنسيا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
مونزا × تورينو – الساعة 1:30 ظهرا على قناة AD Sports 1 HD
بولونيا × كالياري – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 2 HD
جنوى × إمبولي – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD
روما × كومو – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD
ميلان × لاتسيو – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD
مواعيد مباريات الدوري الألماني
يونيون برلين × هولشتاين كيل – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5
أوجسبورج × فرايبورج – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
ليون × ستاد بريست – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 5
مونبلييه × رين – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 5
أوكسير × ستراسبورج – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1
أنجيه × تولوز – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 3
مارسيليا × نانت – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 5
مواعيد مباريات الدوري السعودي
الاتحاد × الأخدود – الساعة 9 مساء على قناة SSC1 SD
القادسية × الرياض – الساعة 9 مساء على قناة SSC EXTRA 1 HD
الرائد × الاتفاق – الساعة 9 مساء على قناة SSC EXTRA 2 HD