تشاهدون اليوم.. برشلونة يتحدى سوسيداد ومواجهات قوية في الدوريات الأوروبية

"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم الأحد الموافق 2 مارس 2025، في جميع البطولات من مختلف القارات وأبرزها مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني والاتحاد والأخدود في الدوري السعودي.

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

نيوكاسل يونايتد × برايتون – الساعة 3:45 عصرا على قناة beIN Sports HD 2

مانشستر يونايتد × فولهام – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ليجانيس × خيتافي – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

برشلونة × ريال سوسيداد – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1

ريال مايوركا × ديبورتيفو ألافيس – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

أوساسونا × فالنسيا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

مونزا × تورينو – الساعة 1:30 ظهرا على قناة AD Sports 1 HD

بولونيا × كالياري – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 2 HD

جنوى × إمبولي – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD

روما × كومو – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD

ميلان × لاتسيو – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الألماني

يونيون برلين × هولشتاين كيل – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

أوجسبورج × فرايبورج – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

ليون × ستاد بريست – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

مونبلييه × رين – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 5

أوكسير × ستراسبورج – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1

أنجيه × تولوز – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 3

مارسيليا × نانت – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الاتحاد × الأخدود – الساعة 9 مساء على قناة SSC1 SD

القادسية × الرياض – الساعة 9 مساء على قناة SSC EXTRA 1 HD

الرائد × الاتفاق – الساعة 9 مساء على قناة SSC EXTRA 2 HD