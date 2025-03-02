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الأحد 02 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"بن غفير" يطالب بقطع الكهرباء والمياه والعودة للحرب فى قطاع غزة

إيتمار بن غفير
إيتمار بن غفير
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رحب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل، إيتمار بن غفير، بقرار وقف المساعدات إلى غزة إذا تم تنفيذه.

وأشار "بن غفير"، في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، إلى أن الوقت الحالي مناسب لقطع الكهرباء والمياه والعودة إلى الحرب في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية بأن هناك قرارًا بإيقاف شحنات المساعدات إلى قطاع غزة اتخذ خلال مباحثات عقدها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الليلة الماضية، وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن قرار إيقاف المساعدات اتخذ بالتنسيق مع الجانب الأمريكي.

فيما أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن الحكومة أمرت الجيش بإغلاق جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة.

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