مخرج "حكيم باشا": المسلسل ملحمة فنية وهناك مفاجأة في الحلقة الثالثة

أكد المخرج أحمد خالد أمين أن مسلسل "حكيم باشا" يعد ملحمة فنية وفي كل مشهد يوجد تزاحم بالفنانين والصراعات تتصاعد طوال الوقت.

وأعرب “أمين” عن سعادته بالتعاون الأول له مع الفنان مصطفى شعبان، و خاصةً أن الأخير يجسد شخصية الصعيدي للمرة الأولى، وهو ما زاد الحماس لقبول العمل.

وأضاف المخرج أحمد خالد أمين في مداخله له بالبرنامج الإذاعي "اسرار النجوم"، أن الفنان مصطفى شعبان صاحب حس فني كبير يظهر أثناء أداء المشاهد، إلى جانب أنه لديه تراكم خبرات بشكل كبير نتيجة سنوات من العمل والنجاح.

وكشف أمين عن مفاجأة للجمهور في أحداث الحلقة الثالثة من العمل، وهي محركة بشكل كبير لمحور الأحداث.

المسلسل بطولة مصطفى شعبان، رياض الخولي، سهر الصايغ، أحمد صيام، محمد نجاتي، دينا فؤاد، والإخراج أحمد خالد أمين.