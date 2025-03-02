الزراعة: المنافذ المتنقلة هدفها الوصول للمناطق الأكثر احتياجا

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة لديها مجموعة من المنافذ المتنقلة، وهذه المنافذ تكون تحت تصرف أجهزة الحكم المحلي، بهدف وصولها للمناطق الأكثر احتياجًا.

وأضاف القرش، خلال تصريحاته عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن الوزارة لديها مجموعة من المنافذ الثابتة التي تغطي كافة أنحاء الجمهورية، مشددًا على أن القطاع الزراعي يسهم في توفير السلع الغذائية للمواطنين طوال شهر رمضان بمختلف المحافظات.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الوزير وجه بشكل مباشر بتكثيف المعروضات بالمنافذ، لافتًا إلى أن المنافذ المتنقلة موجودة بكافة أنحاء الجمهورية، من أجل وفرة المعروض أمام المواطنين، وتصل التخفيضات من 20% لـ 30% عن السوق العام.

وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة، إلى أن هناك جهود منذ 2014 بتوجيهات من الرئيس السيسي بالاهتمام بالقطاع الزراعي، وأصبح من القطاعات الأكثر إنتاجًا، ولديه القدرة على تلبية احتياجات المواطنين.