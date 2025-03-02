جامعة قناة السويس تنظم زيارة مدرسية لتعريف الطلاب بالذكاء الاصطناعي والاستزراع السمكي

نظمت جامعة قناة السويس، زيارة مدرسية لطلاب مدرستي الطائف الرسمية للغات ومدرسة الفاروق عمر إلى الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية ومعهد الاستزراع السمكي، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، الذي أفاد أن الجامعة تسعى إلى تقديم تجربة تعليمية متكاملة تهدف إلى إعداد جيل واعٍ بمتطلبات المستقبل، مشيرًا إلى أهمية دمج المعرفة النظرية بالتطبيق العملي لتعزيز قدرات الطلاب.

جاءت الزيارة بإشراف الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، التي أوضحت أن هذه الزيارات تسهم في تنمية الفكر العلمي للطلاب وتعريفهم بأحدث التقنيات، وتعزيز وعيهم البيئي، وربطهم بمجالات تتعلق بالتكنولوجيا الحديثة والاستدامة.

تمت الفعاليات تحت إشراف الدكتور تامر نبيل، عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، والدكتور محمد التابعي، عميد معهد الاستزراع السمكي، حيث أكد كلاهما أن الجامعة تحرص على إطلاع الطلاب على التخصصات العلمية المختلفة وتعريفهم بدورها في التنمية.

خلال الزيارة، هذا وكان الدكتور تامر نبيل عميد الكلية في استقبال الطلاب فيما قدمت الدكتورة سيمون جمال إبراهيم، المعيدة بالكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، محاضرة حول الذكاء الاصطناعي وتأثيره على المجتمع، والتي عُقدت بمبنى الميكاترونك.

تناولت شكل العالم بحلول عام 2050، وما يجب فعله لمواكبة التكنولوجيا، بالإضافة إلى الوظائف التي ستظهر بفضل الذكاء الاصطناعي وتلك التي ستختفي بسببه، وتأثيره على منظومة التعليم، إلى جانب مميزات وعيوب الذكاء الاصطناعي، والدور المتزايد للروبوتات في الحياة اليومية.

وأثارت المحاضرة اهتمام الطلاب الذين أبدوا تفاعلًا كبيرًا عبر طرح العديد من الأسئلة حول مستقبل التكنولوجيا والفرص المتاحة في هذا المجال.

انتقل الطلاب بعد ذلك إلى معهد الاستزراع السمكي، حيث استقبلتهم الدكتورة مرفت علي محمد، وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، التي قدمت لهم ندوة تفصيلية حول أنواع الأسماك المختلفة وأهمية الاستزراع السمكي.

وخلال الجولة، زار الطلاب الوحدات الإنتاجية بالمعهد، حيث تعرفوا على الأنواع المختلفة للأسماك، وتمكنوا من معاينة عينات حية، فيما قدمت الدكتورة مرفت شرحًا وافيًا عن مكونات المعهد، وأهمية الاستزراع السمكي، وكيفية زراعة كل نوع من الأسماك، وأثر هذا المجال على الاقتصاد والتنمية المستدامة.

تم تنظيم الزيارة تحت إشراف الأستاذة إيفون حبيب، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس، التي أكدت أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنظيم مثل هذه الزيارات التي تهدف إلى توسيع آفاق الطلاب، وتعريفهم بالتخصصات العلمية المختلفة، وربطهم بسوق العمل، بما يضمن إعداد جيل مؤهل للمستقبل.