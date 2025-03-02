حماس: قرار نتنياهو بوقف المساعدات ابتزاز وانقلاب على الاتفاق

صرحت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، أن قرار نتنياهو بوقف المساعدات الإنسانية هو ابتزاز وجريمة حرب وانقلاب على الاتفاق المبرم، وفقا لما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي السياق ذاته، أصدرت إسرائيل قرارًا بوقف شحنات المساعدات إلى قطاع غزة خلال المباحثات التي أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الليلة الماضية.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فإن القرار اتُخذ بعد ساعات من انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وذلك خلال نقاش مع نتنياهو.

وأوضحت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي أوقف صباح اليوم الأحد دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وأغلق المعابر المؤدية إليها، وذلك بعد ساعات من انتهاء المرحلة الأولى من الصفقة وفي وقت تشهد فيه المفاوضات حول استمرار الاتفاق أزمة.

كما أضافت الصحيفة أن القرار تم اتخاذه بالتنسيق مع الجانب الأمريكي. وفيما زعمت هيئة البث الإسرائيلية أن المساعدات التي دخلت غزة أثناء وقف إطلاق النار تكفي لمدة خمسة أشهر تقريبًا، أكد مكتب نتنياهو صباح اليوم أن القرار جاء بعد رفض حركة حماس الإفراج عن مزيد من الأسرى في إطار خطة "فيتكوف"، التي سميت على اسم مبعوث الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب للمنطقة، وهي بمثابة تمديد لوقف إطلاق النار المؤقت دون الالتزام بإنهاء الحرب.