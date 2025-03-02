الولايات المتحدة تنشر قوات إضافية على الحدود مع المكسيك

أعلنت القيادة العسكرية لأمريكا الشمالية "نورثكوم"، نشر قوات إضافية لتأمين الحدود الجنوبية للبلاد مع المكسيك.



وذكر الجيش الأمريكي- في بيان، حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية- أنه تم نشر نحو 3 آلاف جندي إضافي عند الحدود مع المكسيك، في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات، ما يرفع العدد الإجمالي للجنود الذين ينشطون في المنطقة إلى نحو تسعة آلاف.

وأضاف "أنه سيتم إرسال حوالي 2400 جندي من عناصر لواء سترايكر القتالي الثاني (إس بي سي تي) من فرقة المشاة الرابعة، إلى جانب نحو 500 جندي من لواء الطيران القتالي الثالث"، لافتا إلى أن مهام هذه القوات ستشمل الرصد والمراقبة، بالإضافة إلى الدعم الإداري والنقل والتخزين، وكذلك الدعم اللوجستي وصيانة المركبات والدعم الهندسي.

