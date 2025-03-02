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الأحد 02 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مصر تتلقى دعوة للمشاركة في "أسبوع المياه العربي السابع" بالأردن

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، دعوة من المهندس رائد أبو السعود، وزير المياه والري الأردني، وذلك عبر الدكتور خالدون كاشمان، أمين عام الجمعية العربية لمرافق المياه (ACWUA)، للمشاركة في فعاليات "أسبوع المياه العربي السابع" الذي سيُعقد بالمملكة الأردنية الهاشمية في الفترة من 4 إلى 6 مايو 2025.

ويعد "أسبوع المياه العربي" من أبرز الفعاليات الإقليمية التي تجمع خبراء المياه والمختصين في هذا المجال من مختلف الدول العربية، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال إدارة الموارد المائية.

ويتناول الأسبوع هذا العام عددًا من الموضوعات الهامة المتعلقة بتحديات المياه في المنطقة العربية وكيفية التصدي لها باستخدام أحدث التقنيات والابتكارات في مجال المياه.

ومن المتوقع أن تشهد فعاليات "أسبوع المياه العربي السابع" مناقشات هامة حول استراتيجيات التعامل مع ندرة المياه في المنطقة، بالإضافة إلى استعراض أفضل الممارسات والتقنيات المبتكرة في مجالات الري وحصاد المياه وتوفير المياه الصالحة للشرب.

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