بريطانيا ترسل الدفعة الأولى من قرض بقيمة 2.26 مليار جنيه إسترليني لأوكرانيا الأسبوع المقبل

أعلنت الحكومة البريطانية أنها سترسل الدفعة الأولى من قرض بقيمة 2.26 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل نحو 3 مليارات دولار) إلى أوكرانيا الأسبوع المقبل.



وذكرت الحكومة البريطانية - في بيان نشرته اليوم /الأحد/ - أنه سيتم تخصيص القرض بالكامل للمشتريات العسكرية لدعم دفاعات أوكرانيا بموجب اتفاق تم التوقيع عليه أمس /السبت/ بين الجانبين البريطاني والأوكراني.

ومن المقرر أن ترسل بريطانيا ثلاث دفعات سنوية متساوية تبلغ 752 مليون جنيه إسترليني.

يأتي هذا الاتفاق على رأس التزام المملكة المتحدة بتقديم 3 مليارات جنيه إسترليني كمساعدة عسكرية سنوية لأوكرانيا.

من جهتها، قالت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز "إن أوكرانيا آمنة هي بريطانيا آمنة. وسيدعم التمويل القوات المسلحة الأوكرانية وسيضع أوكرانيا في أقوى مركز ممكن في منعطف حرج في الحرب".