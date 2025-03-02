وزير الصحة الأمريكي: إنهاء تفشي "الحصبة" في تكساس أولوية قصوى

أكد وزير الصحة الأمريكي، روبرت كينيدي جونيور، أن إنهاء تفشي مرض "الحصبة" في ولاية تكساس، يعد أولوية قصوى لوزارته فهي ملتزمة بالتصدي لهذا التفشي الخطير.



وقال كينيدي جونيور، في تصريحات له - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم - إن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية ستوفر 2000 جرعة من لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية لتعزيز جهود التحصين في المنطقة.

تأتي تصريحات وزير الصحة في وقت حذرت فيه مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها من خطورة تفشي الحصبة، خاصة بعد تسجيل أول حالة وفاة بسبب المرض منذ عقد من الزمن.