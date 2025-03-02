أسعار الذهب اليوم الأحد 2 مارس 2025

ارتفعت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الأحد، 2 مارس 2025، الموافق ثاني شهر رمضان المبارك، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وفيما يلي بيان أسعار الذهب في الصاغة بمصر، وبدون مصنعية، خلال التعاملات الصباحية، وجاءت على النحو التالي:

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4623 جنيهًا للبيع، 4623 جنيهًا للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 4045 جنيهًا للبيع، 4025 جنيهًا للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3467 جنيهًا للبيع، 3450 جنيهًا للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 2697 جنيهًا للبيع، 2683 جنيهًا للشراء

سجل سعر الجنيه الذهب 32360 ألف جنيه للبيع، 32200 ألف جنيه للشراء.

سجل سعر الأونصة 143787 جنيهًا للبيع، 143076 جنيهًا للشراء.