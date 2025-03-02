عمرو محمود ياسين عن مسابقات مسلسلات رمضان: «الحكاية الحلوة اللي بتكسب»

علق المؤلف عمرو محمود ياسين عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك" على الجوائز التي يطلقها أبطال مسلسلات الموسم الرمضاني 2025.

وقال عمرو محمود ياسين: “بصراحة أنا حاسس إني مظلوم في المنافسة السنة دي، مسلسلات كتير عاملين مسابقات وجوائز قيمة، والجمهور متفاعل، وأنا لا عندي مسابقات ولا عندي جوائز! يعني حتى لو فكرت أعمل مسابقة، هسأل إيه؟ ‘مين بطل المسلسل؟’ وأهدي الفائز إيه”.

وأضاف عمرو محمود ياسين: “أنا كده مش عارف أنافس الصراحة، بس لما بفكر كده، زمان المسلسلات كانت بتنجح من غير كل ده، حد فيكم خد عربية لما شاف سوق العصر؟ أو كسب دهب لما تابع ليالي الحلمية؟ النجاح الحقيقي بييجي من الحكاية الحلوة اللي تفضل مع الناس، ده اللي افهمه ولا الدنيا اتغيرت ولا ايه وانا اللي مش دريان”.

واختتم قائلًا: “عشان كده، بجائزة أو من غير، مستني محبي وجمهور الدراما في رمضان مع مسلسل وتقابل حبيب… لأن الحكاية الحلوة هي اللي بتكسب في الآخر”.

أبطال مسلسل «وتقابل حبيب»

يشارك في بطولة مسلسل "وتقابل حبيب"، ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبدالله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، بسنت شوقي، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.