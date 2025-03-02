التصريح بدفن جثمان سيدة توفيت إثر تناولها وجبة سريعة التحضير

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول وفاة مسنة د، بينما وإصابة 8 آخرين من أسرة واحدة بحالات اعياء نتيجة تناول مادة سريعة التحضير داخل منزلهم بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما صرحت النيابة العامة بدفن جثمان السيدة واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين.

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال مسنة متوفاة وكذلك استقبال 8 من أسرتها مصابين بحالات اعياء ومقيمين بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص وعمل التحريات تبين أن المتوفاة والمصابين تناولوا وجبة سريعة التحضير.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.