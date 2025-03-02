الاستعلام عن الحالة الصحية لضحايا حريق عقار كرداسة

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول إصابة سيدة ونجلها وحفيدتها إثر نشوب حريق أعلى عقار بكرداسة.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، كما استعلمت عن الحالة الصحية للمصابين.

تلقى رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق أعلى سطح عقار بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه إصابة سيدة ونجلها وحفيدتها، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وبعمل التحريات تبين أن المصابة الأخيرة قامت بسكب مادة مشتعلة أثناء اللهو وإضرام النيران بها، وعند اشتعال النيران بملابسها استنجدت بوالدها وجدتها مما تسبب في اشتعال النيران بملابسهم واصابتهما، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.