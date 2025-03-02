شركة نرويجية توقف توريد الوقود للقوات الأمريكية بعد مشادة ترامب وزيلينسكي

أعلنت شركة الوقود النرويجية Haltbakk Bunkers، السبت، وقف جميع إمدادات الوقود للقوات الأمريكية المتمركزة في النرويج والسفن الحربية الأمريكية التي ترسو في الموانئ النرويجية.

وجاء في بيان رسمي للشركة، نُشر عبر منصة "إكس": "لقد قررنا وقف أنشطتنا على الفور كمورد وقود للقوات الأمريكية في النرويج والسفن التابعة لها التي تدخل الموانئ النرويجية. لن يتم توريد أي وقود للأمريكيين".

وأكدت الشركة أنها تتخذ هذا القرار احتجاجًا على المشادة العنيفة التي وقعت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض.

ودعت Haltbakk Bunkers باقي الشركات النرويجية والأوروبية إلى اتخاذ إجراءات مماثلة، مشيرة إلى أن هذا الموقف يأتي دعمًا لأوكرانيا.

وفي مقابلة مع الموقع الإخباري النرويجي Kystens Næringsliv، قال غونار غران، رئيس الشركة: "لن نورد أي لتر من الوقود حتى يتم التخلص من ترامب. شركتنا تمتلك بوصلة أخلاقية، ولا يمكننا دعم السياسات التي تتجاهل القيم الإنسانية".