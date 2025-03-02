اليوم.. البنوك تبدأ العمل بالمواعيد الجديدة خلال رمضان 2025

تبدأ البنوك العاملة في السوق المصرية، اليوم الأحد، تطبيق المواعيد الجديدة للعمل خلال شهر رمضان المبارك لعام 2025، وفقًا لتوجيهات البنك المركزي المصري.

وبحسب البيان الصادر عن البنك المركزي، ستكون مواعيد العمل للموظفين من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية ظهرًا، لمدة خمس ساعات يوميًا من الأحد إلى الخميس.

أما بالنسبة للعملاء، فستفتح فروع البنوك أبوابها من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، لمدة أربع ساعات يوميًا.

ويأتي هذا التعديل في إطار حرص القطاع المصرفي على تقديم خدماته للجمهور، مع مراعاة خصوصية الشهر الفضيل وتسهيل المعاملات المصرفية خلال هذه الفترة.