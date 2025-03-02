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الأحد 02 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

اليوم.. البنوك تبدأ العمل بالمواعيد الجديدة خلال رمضان 2025

البنوك تبدأ العمل
البنوك تبدأ العمل بالمواعيد الجديدة خلال رمضان 2025
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تبدأ البنوك العاملة في السوق المصرية، اليوم الأحد، تطبيق المواعيد الجديدة للعمل خلال شهر رمضان المبارك لعام 2025، وفقًا لتوجيهات البنك المركزي المصري.

وبحسب البيان الصادر عن البنك المركزي، ستكون مواعيد العمل للموظفين من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية ظهرًا، لمدة خمس ساعات يوميًا من الأحد إلى الخميس. 

أما بالنسبة للعملاء، فستفتح فروع البنوك أبوابها من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، لمدة أربع ساعات يوميًا.

ويأتي هذا التعديل في إطار حرص القطاع المصرفي على تقديم خدماته للجمهور، مع مراعاة خصوصية الشهر الفضيل وتسهيل المعاملات المصرفية خلال هذه الفترة.

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