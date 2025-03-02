ads
الأحد 02 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس البرازيل ينتقد مشادة ترامب وزيلينسكي ويصفها بـ"المشهد البشع"

الرئيس البرازيلي
الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انتقد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا المشادة الكلامية التي وقعت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، واصفًا إياها بـ"المشهد البشع وغير المحترم".

وقال لولا، خلال حضوره حفل تنصيب رئيس الأوروغواي الجديد ياماندو أورسي، إن الحادثة غير مسبوقة في تاريخ الدبلوماسية، معتبرًا أن زيلينسكي تعرض للإهانة، لكنه في نظر ترامب كان يستحق ذلك.

وأضاف الزعيم البرازيلي أن "من الممكن جدًا أن تُحمَّل أوروبا مسؤولية كارثة الحرب"، في إشارة إلى النزاع المستمر بين أوكرانيا وروسيا.

وكان زيلينسكي قد غادر البيت الأبيض مبكرًا يوم الجمعة بعد مواجهة حادة مع ترامب، حيث هدده الأخير بالتخلي عن دعم أوكرانيا ما لم يقدم تنازلات لإنهاء الحرب مع روسيا. وفي تصريحات لاحقة، أكد زيلينسكي أن علاقته بترامب لا تزال قائمة ويمكن إصلاحها، مشددًا على أن بلاده تريد إنهاء الحرب أكثر من أي طرف آخر.

من جانبه، اتهم ترامب الرئيس الأوكراني بعدم احترام الولايات المتحدة، مؤكدًا أنه يريد "وقفًا لإطلاق النار الآن"، وانتقد رفض زيلينسكي للمفاوضات مع موسكو.

رئيس البرازيل مشادة ترامب وزيلينسكي المشهد البشع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي البيت الأبيض