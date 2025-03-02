رئيس البرازيل ينتقد مشادة ترامب وزيلينسكي ويصفها بـ"المشهد البشع"

انتقد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا المشادة الكلامية التي وقعت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، واصفًا إياها بـ"المشهد البشع وغير المحترم".

وقال لولا، خلال حضوره حفل تنصيب رئيس الأوروغواي الجديد ياماندو أورسي، إن الحادثة غير مسبوقة في تاريخ الدبلوماسية، معتبرًا أن زيلينسكي تعرض للإهانة، لكنه في نظر ترامب كان يستحق ذلك.

وأضاف الزعيم البرازيلي أن "من الممكن جدًا أن تُحمَّل أوروبا مسؤولية كارثة الحرب"، في إشارة إلى النزاع المستمر بين أوكرانيا وروسيا.

وكان زيلينسكي قد غادر البيت الأبيض مبكرًا يوم الجمعة بعد مواجهة حادة مع ترامب، حيث هدده الأخير بالتخلي عن دعم أوكرانيا ما لم يقدم تنازلات لإنهاء الحرب مع روسيا. وفي تصريحات لاحقة، أكد زيلينسكي أن علاقته بترامب لا تزال قائمة ويمكن إصلاحها، مشددًا على أن بلاده تريد إنهاء الحرب أكثر من أي طرف آخر.

من جانبه، اتهم ترامب الرئيس الأوكراني بعدم احترام الولايات المتحدة، مؤكدًا أنه يريد "وقفًا لإطلاق النار الآن"، وانتقد رفض زيلينسكي للمفاوضات مع موسكو.