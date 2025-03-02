سيد الناس الحلقة 1.. عمرو سعد يخرج من السجن ومفاجآت أخرى

شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "سيد الناس" مفاجآت لا تنتهي، حيث بدأت بأن لا أحد يعرف من هي والدة الجارحي وأن زوجة أبيه اعتماد الشخصية التي تجسدها الفنانة "إلهام شاهين" تكرهه.

توالت الأحداث وتم الإعلان عن والدته، لنكتشف أنها سناء، الخادمة التي تجسد دورها سلوى عثمان، وأنها كانت تعمل لدى والد الجارحي، وعندما أحبها جعلها تترك العمل في المنزل وتزوجها، وكان شرطه عدم الإنجاب، لكنها أنجبت منه الجارحي، الذي أحبه وأخذه ليربيه.

أما هي، فقد طلبت منه العمل في المنزل مرة أخرى لتكون قريبة من ابنها، واشترط عليها مرة أخرى ألا يعرف أحد بذلك، حتى لا يقال إن سيد الناس والدته خادمة.

اختتمت أحداث الحلقة الأولى بظهور فتحية، التي اعتقد الجميع أن الجارحي قتلها، لكنه وضعها في قصر وأغلق عليها وعين حراسة عليها.

يشارك في بطولة مسلسل "سيد الناس" كل من: عمرو سعد، خالد الصاوي، إلهام شاهين، منة فضالي، أحمد فهيم، رنا رئيس، نشوى مصطفى، عماد زيادة، وآخرين، تأليف وإخراج محمد سامي.