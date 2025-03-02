طارق الشيخ لـ«أوضة ضلمة»: حسيت بالظلم بسبب عدم غنائي لتتر مسلسل وشعري كله وقع

كشف المطرب طارق الشيخ، تعرضه للظلم في حياته المهنية، وذلك أثناء تحضيراته لتتر أحد المسلسلات مع الموسيقار حسن أبو السعود.

وقال طارق الشيخ خلال لقاءه ببرنامج "أوضة ضلمة" الذي تقدمه الإعلامية إنجي هشام على شاشة قناة "هي"،: أستاذ حسن أبو السعود كان كلمني على مسلسل اسمه بريق السحاب، هو وأستاذ بهاء الدين محمد، وداخل أغني التتر قطاع الإنتاج رفض لأني كنت مقيد في التليفزيون فقط مش إذاعة وتليفزيون.

وتابع طارق الشيخ، أنه تعرض للظلم حينها، وأصيب بالثعلبة في رأسه وتساقط شعره بالكامل: من كتر زعلي اتأثرت لأني كان نفسي أغنيه وحسيت إني اتظلمت.

كما علق طارق الشيخ على أزمته الشهيرة، والتي اتهم خلالها بقتل الخادمة الخاصة بمنزله، وقال: أنا إيه أكون في الحياة عشان أقتل حد؟؟ أنا رئيس النيابة برأني والمحكمة كذلك، ودي مجرد اتهامات.

برنامج "أوضة ضلمة" تقدمه الإعلامية إنجي هشام على شاشة قناة "هي" يوميًا في الثامنة مساءً من السبت إلى الخميس، وتستضيف من خلاله أبرز نجوم الفن والرياضة الذين يكشفون كواليس بداياتهم وأسرارًا عن حياتهم.