بسبب الألعاب النارية.. السيطرة على مشاجرة بين عائلتين بقرية رحيل في الفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم من السيطرة على مشاجرة نشبت بين عائلتين في قرية رحيل بدائرة مركز سنهور القبلية بمحافظة الفيوم، بسبب الألعاب النارية، دون وقوع إصابات بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغ من مأمور مركز شرطة سنهور القبلية يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة تفيد بتلقيه بلاغ من أهالي قرية رحيل بوجود مشاجرة بين عائلتين، دون وقوع إصابات بشرية.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة وتبين من المعاينة الأولية أن سبب المشاجرة هو قيام طفل بإلقاء صاروخ ناري باتجاه سيدة، مما أثار غضب أفراد العائلتين واندلعت المشاجرة، وتم السيطرة على المشاجرة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولى التحقيق للوقوف على ملابسات المشاجرة.