لتجديد رخص القيادة| «الداخلية» تفتتح وحدات مرورية إلكترونية مميزة.. تعرف عليها

استحدثت وزارة الداخلية تقديم خدمة تجديد رخص القيادة بوحدات مرورية إلكترونية مميزة بعدد من المواقع.

وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم أنه فى إطار استراتيجية الوزارة الهادفة بأحد محاورها إلى الارتقاء بمستوى الأداء الأمني وتطوير الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين، وزيادة انتشارها بكافة أنحاء الجمهورية واستمرارًا لإطلاق الخدمات الإلكترونية واتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين.

تم استحداث خدمة تجديد رخص القيادة للراغبين فى الحصول على تلك الخدمة بوحدات المرور الإلكترونية المُميزة بالمواقع التالية:-

مولات (ستى ستارز – داندى – أفينيو "الرحاب" – إيست هب "مدينتى" – سيتى سنتر الغردقة – سان إستيفانو "إسكندرية").

مناطق (15 مايو – القطامية – سوق السيارات الجديد – كمبوند ميفيدا – مسجد الشرطة القاهرة الجديدة – العاصمة الإدارية الجديدة – موقف المحور المركزى بمدينة 6 أكتوبر – مركز الفحص الفنى ببورسعيد – نادى إسبورتنج إسكندرية – نادى طنطا – جامعة أسيوط).. وذلك إعتبارًا من يوم الأحد الموافق 2/3/2025.

وهكذا تستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.