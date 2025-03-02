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الأحد 02 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مدير المستشفيات التعليمية يتفقد «المطرية التعليمي» لمتابعة انتظام العمل.. صور

جانب من الجولة
جانب من الجولة
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فى أول أيام شهر رمضان المبارك، وفى إطار توجيهات الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بالمتابعة المستمرة لوحدات الهيئة، لمتابعة انتظام سير العمل بها.

قام الدكتور أحمد فرغلي، مدير المستشفيات التعليمية بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بزيارة تفقدية لمستشفى المطرية التعليمي، يرافقه أعضاء المكتب الفني وفرق الجودة ومكافحة العدوى والسلامة والصحة المهنية بالهيئة.

حيث قام بالمرور على قسم الاستقبال لمتابعة العمل به ومدى إلتزام الأطقم الطبية بالتواجد وتقديم الخدمة الطبية، ثم توجه إلى العيادات الخارجية وأقسام الرعايات، وأكد على ضرورة إعلان جداول التشغيل الخاصة بالأطقم الطبية في جميع أقسام المستشفى، وضرورة تواجد الأطباء في أماكنهم المحددة بالجدول حتى لا يتأثر سير العمل بها، وأكد على أهمية التسجيل الطبى واستيفاء كافة البيانات والإجراءات بملف المريض، وخاصة بأقسام المعامل والأشعة.

كما تفقد مدير المستشفيات، سير العمل بالأقسام الداخلية، واستمع إلى مرافقي حالات مصابي غزة، وطالب بضرورة الانتهاء من العروض الطبية المتعلقة بالمرضى وذويهم، وتوفير كافة سُبل الراحة لهم.

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