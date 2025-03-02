زيلينسكي يحظى باستقبال حار في بريطانيا بعد مشادته مع ترامب

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى لندن، السبت، حيث حظي باستقبال حار من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وذلك بعد المواجهة الحادة التي جمعته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

واستقبل ستارمر زيلينسكي بعناق حار عند وصوله إلى مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت، حيث هتف حشد من البريطانيين دعمًا له قبل قمة الزعماء الأوروبيين المقررة يوم الأحد، والتي سيشارك فيها الرئيس الأوكراني لمناقشة خطة السلام بشأن أوكرانيا.

وخلال اللقاء، أكد ستارمر لزيلينسكي دعم بريطانيا الثابت لأوكرانيا، قائلًا: "آمل أن تكون قد سمعت بعض الهتافات في الشارع. هذا هو شعب بريطانيا الذي خرج ليُظهر مدى دعمه لك... نحن مصممون تمامًا على الوقوف إلى جانبك".

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني: "تحظى بدعم كامل في جميع أنحاء بريطانيا، وسنقف معك ومع أوكرانيا مهما استغرق الأمر من وقت".

وكانت المواجهة بين زيلينسكي وترامب قد وقعت خلال اجتماع استثنائي في المكتب البيضاوي، الجمعة، حيث هدد الرئيس الأمريكي بإنهاء الدعم الأمريكي لأوكرانيا بعد ثلاث سنوات من الغزو الروسي.

وفي سياق الجهود الدبلوماسية، تحدث ستارمر مع كل من ترامب وزيلينسكي يوم الجمعة، كما زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ترامب في واشنطن قبل أيام في محاولة لتهدئة التوترات.

ومن المقرر أن يلتقي زيلينسكي، الأحد، بالملك تشارلز الثالث في ضيعته في ساندرينغهام بشرق إنجلترا، وفقًا لما نقلته صحيفة ذا صن البريطانية.