بريطانيا تقدم قرضًا بقيمة 2.6 مليار جنيه إسترليني لدعم القدرات الدفاعية لأوكرانيا

أعلنت بريطانيا، السبت، عن تقديم قرض بقيمة 2.6 مليار جنيه إسترليني (حوالي 3.2 مليار دولار) إلى أوكرانيا، لتعزيز قدراتها الدفاعية، وفقًا لاتفاق تم توقيعه بين وزير المالية الأوكراني سيرهي مارشينكو ووزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز.

وجرى توقيع الاتفاق في مراسم افتراضية أثناء لقاء رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في لندن. ومن المقرر أن يتم سداد القرض من فوائض الأصول السيادية الروسية المجمدة، وفقًا لوكالة "فرانس برس".

وصف مارشينكو الاتفاق بأنه "خطوة مهمة أخرى في تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا"، مشيرًا إلى أن هذه الأموال مضمونة من الأصول الروسية المجمدة. كما أعرب عن شكره للمملكة المتحدة على التزامها بمحاسبة روسيا على أفعالها في الحرب.

من جانبه، أكد ستارمر، خلال لقائه زيلينسكي، دعم بريطانيا الكامل لأوكرانيا، فيما كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن اللقاء تخللته لحظة ترحيب حارة بين الزعيمين، وسط احتشاد عدد من البريطانيين خارج مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت للتعبير عن تضامنهم مع أوكرانيا.

وخاطب ستارمر الرئيس الأوكراني قائلًا: "لديك الدعم الكامل من المملكة المتحدة. أتمنى أن تكون قد سمعت الهتافات بالخارج، فالشعب البريطاني خرج ليظهر لك مدى تضامنه معك ومع أوكرانيا".

يأتي هذا في ظل تصاعد التوتر بين زيلينسكي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث دخل الزعيمان في مشادة حادة يوم الجمعة، انتهت بطرد زيلينسكي من البيت الأبيض. ووفقًا للصحيفة، يبذل ستارمر جهودًا دبلوماسية مكثفة لإصلاح العلاقة المتوترة بين زيلينسكي وترامب، والتي قد تؤثر على مستقبل حلف الناتو.