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الأحد 02 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مسؤول فلسطيني يبحث مع نائب وزير خارجية روسيا تثبيت وقف إطلاق النار في غزة

حسين الشيخ
حسين الشيخ
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بحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ -في اتصال هاتفي- مع الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير خارجية روسيا، ميخائيل بوجدانوف، آخر التطورات والمستجدات المحلية والإقليمية والدولية.

وقال الشيخ -في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية- إنه تم التأكيد على تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية، كما تم الحديث عن خطورة الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية في الضفة الغربية، وكذلك أهمية مؤتمر القمة الطارئة التي سيتم عقدها في القاهرة في الرابع من شهر مارس الجاري، حيث سيكون العنوان هو القضية الفلسطينية، بما في ذلك حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في إقامة دولة فلسطين على أساس حل الدولتين وفقا للشرعية الدولية، وعاصمتها القدس الشرقية.

أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ الاتحاد الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا روسيا منظمة التحرير الفلسطينية وقف اطلاق النار غزة