مسلسل أثينا الحلقة 1.. علي السبع يفقد صديقته ليلة عيد ميلاده

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل أثينا صدمة لمروان"على السبع" بعدما كان يحتفل بعيد ميلاده مع أصدقائه حيث شهد انتحار صديقته أمام عينيه.

وكان بداية الأحداث خلال حفل عيد ميلاد أقامه مروان في منزله وحضره أصدقائه، لكن يلاحظ توتر صديقته ويحاول معرفة ما تخفيه لكنها تخبره بحقيقة شعورها وعدم رغبتها في أن تكون أكثر من صديقة مثلما يرغب وتختفي خلال إطفاء الشموع، يحاول مروان التواصل معها هاتفيا لكنه يفشل في محادثتها، ويقرر الذهاب إلى منزلها ليصدم بمشهد قفزها من الشباك ويحاول مروان إنقاذ صديقته حيث ينقلها للمستشفى ويجلس بجوارها فيما ترقد هي في غيبوبة.

ويؤدي علي السبع دور مروان الطالب الجامعي الذي يحب صديقته مي الزيني ويخفي عن الجميع أن والدته تعالج نفسيا في الخارج، بينما والده طبيب نفسي فاسد يملك مستشفى ويستخدم أدوية منتهية الصلاحية في علاج المرضى.

مسلسل أثينا يتكون من 15 حلقة بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، ميران عبد الوارث، شريف حافظ، تامر هاشم، على السبع، جايدا منصور، جنا الأشقر، دونا إمام، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل