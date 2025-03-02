رئيس ليتوانيا يدعو الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوات عاجلة لدعم أوكرانيا

دعا الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا، الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات فورية لتعزيز دعمه لأوكرانيا.

وقال ناوسيدا في منشور على منصة إكس، نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية: "أولًا، بشأن أوكرانيا: يجب استخدام الأصول الروسية المجمدة فورًا لدعم الجيش الأوكراني؛ وتقديم 20 مليار يورو كمساعدات دفاعية إضافية، كما اقترحت أورسولا فون دير لاين؛ ومناقشة إمكانية نشر قوة حفظ سلام أوروبية."

وأضاف: "ثانيًا، على مستوى الاتحاد الأوروبي: يجب على الدول الأعضاء زيادة استثماراتها في الدفاع؛ وتعزيز صناعتنا الدفاعية بشكل كبير؛ وإطلاق مشاريع مشتركة مع المملكة المتحدة والنرويج."

وأشار الرئيس الليتواني إلى أنه سيناقش هذه القضايا مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر غدا الأحد، ومع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني يوم الثلاثاء المقبل.

وأضاف: "كل ذلك يقود إلى اجتماع خاص للمجلس الأوروبي في 6 مارس، حيث يجب اتخاذ قرارات حاسمة!"

وكانت ليتوانيا قد جمعت أكثر من 5.7 مليون يورو عبر حملة "رادروم" للتضامن، بمناسبة الذكرى الثالثة للغزو الروسي الشامل، حيث ستُستخدم هذه الأموال لتزويد أوكرانيا بالطائرات المسيّرة وأنظمة مكافحة الطائرات بدون طيار.