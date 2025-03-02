رئيس «المعاهد التعليمية» يتفقد مستشفى الساحل ومعهد القلب لمتابعة انتظام العمل في رمضان

فى أول أيام شهر رمضان المبارك، وفي إطار المتابعة المستمرة لوحدات الهيئة، لمتابعة انتظام سير العمل بها، قام الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بزيارة تفقدية لمستشفى الساحل التعليمي بالقاهرة ومعهد القلب القومى بالجيزة، يرافقه الدكتور شريف صفوت، نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية، ومدير غرفة الطوارئ المركزية بالهيئة، وأعضاء فرق الجودة ومكافحة العدوى والسلامة والصحة المهنية بالهيئة.



بدأت الجولة بتفقد مستشفى الساحل التعليمي، حيث قام بالمرور على العيادات الخارجية لتفقد سير العمل بها، ومراجعة جداول التشغيل وتواجد الأطباء بالعيادات المختلفة، ثم توجه إلى قسم الاستقبال لمتابعة العمل به ومدى إلتزام الأطقم الطبية بالتواجد وتقديم الخدمة الطبية، وأكد على أهمية التسجيل الطبى واستيفاء كافة البيانات والإجراءات بملف المريض، مع الاهتمام بتسجيل كافة الملاحظات خلال عمليات التسليم والتسلم للأطقم الطبية لتقديم خدمة طبية متكاملة.

كما تفقد عبد الغفار، سير العمل بالأقسام الداخلية وأقسام الرعاية، وتناقش مع الأطباء فى الحالات المتواجدة بالرعاية من واقع ملفاتهم الطبية، وأثنى على جهود الأطقم الطبية بالرعاية لما لمسه من التزام صارم بالتعليمات مما انعكس على مستوى الخدمة المقدمة.

ثم توجه رئيس الهيئة ونائبه، إلى معهد القلب القومى، حيث قام بالمرور على أقسام الاستقبال والطوارئ للتأكد من تواجد الأطقم الطبية طبقًا لجداول التشغيل، ومدى الالتزام بالكتب الدورية والتعليمات المستدامة لسير العمل بالطوارئ والاستقبال، كما تفقد أماكن الخدمات والمرافق الرئيسية بالمعهد وكذلك قسم المطبخ للاطمئنان على إجراءات السلامة والصحة المهنية ومكافحة العدوى لتقديم وجبة غذائية آمنة للمرضى بالمعهد.

كما حرص رئيس الهيئة على التحدث مع الأطباء المتدربين بالمعهد من جنسيات مختلفة، وناقشهم فى البرامج التدريبية المقدمة بالمعهد واستمع إلى مقترحاتهم لضمان جودة التدريب.

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