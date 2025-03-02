باريس سان جيرمان يكتسح ليل برباعية ويواصل صدارته للدوري الفرنسي

حقق باريس سان جيرمان فوزًا كبيرًا على ضيفه ليل بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الفرنسي (ليج 1)، ليواصل الفريق الباريسي تفوقه في سباق الصدارة.

دخل باريس سان جيرمان المباراة بقوة وفرض هيمنته منذ الدقائق الأولى، حيث افتتح برادلي باركولا التسجيل مبكرًا في الدقيقة 6 ليضع فريقه في المقدمة.

واصل أصحاب الأرض ضغطهم، ليضاعف المدافع البرازيلي ماركينيوس كوريا النتيجة في الدقيقة 22 بعد تمريرة حاسمة من ديزيري دوي.

وفي الدقيقة 28، تمكن النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي من تعزيز النتيجة بهدف ثالث بعد تمريرة جواو نيفيس، قبل أن يختتم المتألق ديزيري دوي مهرجان الأهداف الباريسي في الدقيقة 37 بعد تمريرة حاسمة من عثمان ديمبيلي، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 4-0 لصالح باريس سان جيرمان.

في الشوط الثاني، حاول ليل تقليص الفارق، وتمكن جوناثان دايفيد من تسجيل هدف الشرف لفريقه في الدقيقة 80، لكنه لم يكن كافيًا لإيقاف تفوق سان جيرمان.

تأثير النتيجة على الترتيب:

بهذا الفوز، يعزز باريس سان جيرمان موقعه في صدارة الدوري الفرنسي بفارق مريح عن أقرب منافسيه، بينما يتلقى ليل خسارة قاسية قد تؤثر على طموحاته في المنافسة على المراكز الأوروبية.