ads
الأحد 02 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أتلتيكو مدريد يحسم المواجهة أمام أتلتيك بلباو بهدف نظيف في الليجا

أتليتكو مدريد
أتليتكو مدريد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حسم أتلتيكو مدريد مواجهته أمام أتلتيك بلباو بفوز صعب بنتيجة 1-0 في المباراة، التي جمعت الفريقين على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو" ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني.

شهد الشوط الأول أداءً متكافئًا بين الفريقين دون فرص خطيرة تُذكر، حيث غلب عليه الطابع التكتيكي والحذر الدفاعي من الجانبين، لينتهي النصف الأول بنتيجة 0-0.

وفي الشوط الثاني، استطاع أتلتيكو مدريد فك شفرة دفاع أتلتيك بلباو في الدقيقة 66 عبر هدف جوليان ألفاريز بعد تمريرة حاسمة من ماركوس يورينتي، ليسجل هدف المباراة الوحيد الذي منح الروخيبلانكوس ثلاث نقاط ثمينة.

تأثير النتيجة على الترتيب

بهذا الفوز، يعزز أتلتيكو مدريد موقعه في المراكز المتقدمة من ترتيب الليجا، بينما يتلقى أتلتيك بلباو ضربة في سباقه نحو المراكز الأوروبية.

أتلتيكو مدريد أتلتيك بلباو الدوري الإسباني المراكز المتقدمة ثلاث نقاط ثمينة سيفيتاس ميتروبوليتانو منافسات الجولة الـ26 منافسات الجولة