أتلتيكو مدريد يحسم المواجهة أمام أتلتيك بلباو بهدف نظيف في الليجا

حسم أتلتيكو مدريد مواجهته أمام أتلتيك بلباو بفوز صعب بنتيجة 1-0 في المباراة، التي جمعت الفريقين على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو" ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني.

شهد الشوط الأول أداءً متكافئًا بين الفريقين دون فرص خطيرة تُذكر، حيث غلب عليه الطابع التكتيكي والحذر الدفاعي من الجانبين، لينتهي النصف الأول بنتيجة 0-0.

وفي الشوط الثاني، استطاع أتلتيكو مدريد فك شفرة دفاع أتلتيك بلباو في الدقيقة 66 عبر هدف جوليان ألفاريز بعد تمريرة حاسمة من ماركوس يورينتي، ليسجل هدف المباراة الوحيد الذي منح الروخيبلانكوس ثلاث نقاط ثمينة.

تأثير النتيجة على الترتيب

بهذا الفوز، يعزز أتلتيكو مدريد موقعه في المراكز المتقدمة من ترتيب الليجا، بينما يتلقى أتلتيك بلباو ضربة في سباقه نحو المراكز الأوروبية.