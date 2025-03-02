اختل توازنه.. مصرع عامل سقط أسفل عجلات لودر بالجيزة

كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة الواحات البحرية بمديرية أمن الجيزة، في واقعة وفاة عامل أسفل عجلات لودر بدائرة القسم، أن المتوفي كان يجلس على سلم اللودر واختل توازنه وسقط أسفل العجلات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بمصرع عامل أسفل عجلات لودر بدائرة قسم شرطة الواحات البحرية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين مصرع عامل اختل توازنه وسقط أسفل عجلات لودر، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.