لجلب الخير والمغفرة.. أدعية لـ ثاني ليلة في رمضان بالقرآن الكريم

تقدم «البوابة نيوز» أدعية يومية طوال شهر رمضان المبارك بحروف نورانية من آيات القرآن الكريم راجية من الله الاستجابة بالرحمة والمغفرة والعتق من النار.

اللهم لا إله أنت سبحانك الخالق البارئ المصور عالم الغيب والشهادة ندعوك يا الله بعدلك يا عادل ورحمتك يا رحمن وقدرتك يا قدير وغفرانك يا غفور أن ترضى عن وتعفو يا الله عن كل مذنب عفوا وغفرانا يتعجب منه كل مغتر بالحياة الدنيا، اللهم اجعلنا عباد محبين مؤمنين وإملأ قلوبنا بحب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم (سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّىٰهُمۡ عَن قِبۡلَتِهِمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيۡهَاۚ قُل لِّلَّهِ ٱلۡمَشۡرِقُ وَٱلۡمَغۡرِبُۚ يَهۡدِي مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ (142)) صدق الله العظيم.

اللهم نعوذ بك من الشيطان الرجيم وشروره ونشهد بأنك الواحد الأحد الحي الصمد نصير المظلومين ورب المستضعفين، اللهم احفظ بلدنا مصر من جحافل الشر التى تتربص بشعب مصر وأعننا على نصرة أهل فلسطين وتحرير أرض المسجد الأقصى من المحتلين الغاصبين، اللهم إرحم شهداءنا الأبرار من مصر وفلسطين وأجرنا فى مصائبنا وارزقنا خير منها يارب، اللهم رد كيد الكائدين واجعل كيدهم فى نحرهم،اللهم اجعل سنة نبيك منهج حياتنا ونور سبيل عبادتنا وسط ظلام المعاصي والذنوب التى غرق فيها البشر السائرين خلف وساوس الشياطين، اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد واجعله شفيعا لنا يوم الحساب.

بسم الله الرحمن الرحيم (وَكَذَٰلِكَ جَعَلۡنَٰكُمۡ أُمَّةٗ وَسَطٗا لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيۡكُمۡ شَهِيدٗاۗ وَمَا جَعَلۡنَا ٱلۡقِبۡلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيۡهَآ إِلَّا لِنَعۡلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيۡهِۚ وَإِن كَانَتۡ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُۗ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَٰنَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٞ رَّحِيمٞ) صدق الله العظيم.

اللهم توجهنا اليك نطلب منك الصفح والمغفرة ونستحلفك بقرآنك الكريم أن تصفح عنا وتغفر لنا وتقبل من الصيام والقيام والزكاة والتودد اليك يا ودود وتصلح ذات بيننا وبين أهلنا وجيراننا يارب، اللهم انك تعلم ما نلاقي من مصاعب فى الدنيا ولا نحيد عن عبادتك مهما حدث يارب.

بسم الله الرحمن الرحيم ( إِنَّ فِي خَلۡقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَٱخۡتِلَٰفِ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلۡفُلۡكِ ٱلَّتِي تَجۡرِي فِي ٱلۡبَحۡرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءٖ فَأَحۡيَا بِهِ ٱلۡأَرۡضَ بَعۡدَ مَوۡتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٖ وَتَصۡرِيفِ ٱلرِّيَٰحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلۡمُسَخَّرِ بَيۡنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَعۡقِلُونَ (164)) ضدق الله العظيم.

اللهم احفظ مصر من كل شر، اللهم احفظ قواتنا المسلحة وانصر رجالها على أعدائنا، اللهم احفظ قيادتنا الرشيدة واحفظ أرض مصر وحدودها من كل معتد آثم يضمر الشر لنا، اللهم احفظنا بقوة لا إله إلا الله وحده لا شريك له وسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.