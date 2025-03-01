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الأحد 02 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تخفيف عقوبة مجدي شطة لـ6 أشهر في قضية حيازة مخدرات

مجدى شطة
مجدى شطة
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قررت محكمة مستأنف القاهرة، تخفيف عقوبة مطرب المهرجانات مجدي شطة من 10 سنوات ل6 أشهر في قضية حيازة مواد مخدرة.

وكانت قد قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة مطرب المهرجانات مجدي شطة بالسجن 10 سنوات ومعاقبة شريكه بالسجن 6 سنوات في اتهامهما بحيازة مخدرات في منطقة المرج.

كانت نيابة المرج قررت في وقت سابق، إخلاء سبيل مجدي شطة، بكفالة مالية 10 آلاف جنيه، وصرفه من القسم ما لم يكن مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى.

أثناء مرور قوة أمنية من قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة شاهدت سيارة يستقلها أحد الأشخاص، وباستيقافها لاستطلاع الحالة الأمنية والاطّلاع على هوية قائدها، أشهر السائق لهم بطاقته الشخصية ليؤكد لهم أنه مطرب المهرجانات المعروف مجدي شطة، وبمحاولة القوة الأمنية تفتيشه اعترض، مؤكدًا أنه لا يحمل معه أي ممنوعات، وأنه شخصية معروفة.

مطرب المهرجانات مجدى شطة محكمة مستأنف القاهرة المرج