تارا عماد تبوح بمشاعرها لياسر جلال في مسلسل جودر2

تعود تارا عماد مرة أخرى بشخصية الأميرة جوهرة لتكشف عن أبعاد إنسانية جديدة، حيث تبوح بمشاعرها لياسر جلال، ضمن أحداث الجزء الثاني من مسلسل جودر، الذي عرض الجزء الأول منه في النصف الثاني من رمضان 2024.

في مشهد حواري مطول جمعها بـ"جودر" (ياسر جلال)، عبرت جوهرة عن إحساسها العميق بالوحدة، موضحة أن الوحدة قد تفتح أبوابًا لأفكار سوداوية تجعل الإنسان غارقًا في دوامة من الحزن والتأمل، خلال الحوار، لم تخفِ جوهرة مشاعرها تجاه جودر، حيث حاولت ضمنياً التلميح بحبها له ورغبتها في أن يكون هو ذلك الرفيق الذي يملأ فراغها. إلا أن رده جاء حاسمًا، موضحًا أنه يحب زوجته ولن يخونها، لكنه في الوقت نفسه أشار إلى أنه لو لم يكن متزوجًا، لكان قد سعى إلى الارتباط بها.

ورغم وضوح موقفه، لم تفقد جوهرة الأمل في أن ينظر إليها جودر بعين الحب يومًا ما. لكنها هذه المرة اختارت أن تقلب الأدوار وتغلق الباب أمامه، في حال قرر العودة إليها، لتبرز مشاعرها المتضاربة بين أن تكون مرغوبة وسعيها للحفاظ على كرامتها وعدم التعلق بحب قد لا يتحقق.

تدور أحداث مسلسل "جودر 2" استكمالاً لأحداث الجزء الأول في إطار من الخيال والفانتازيا، ومن خلال حكايات شهرزاد للملك شهريار، نتابع حكاية جودر بن عمر المصري، الذي تتعقد حياته ويصبح في صراع مع العدو (شمعون) حيث يقع على عاتقه مهمة حل لغز كبير عن طريق الوصول إلى كنوز الحكيم (شمردل) الأربعة. والمسلسل من بطولة، ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، وفاء عامر، وتأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري