تفاصيل مقتل أربعة أشخاص وإصابة 2 آخرين في مشاجرة بالفيوم

شهدت عزبة الموالك بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، أمس السبت، وقبل أذان مغرب أول أيام شهر رمضان، اشتباكات عنيفة استمرت ساعات، بين عائلتي «غريبيل» و«الصلعة»، ما أسفر عن سقوط 4 قتله وإصابة شخصين بينهم سيدة، قبل أن تسيطر قوات الأمن على الموقف.

وأكدت تحريات الأمن أن خلافات قديمة بين العائلتين بسبب قطعة أرض منذ 6 أشهر، سبب الاشتباكات، وبعد عقد جلسة عرفية تم إنهاء الخصومة بين العائلتين، بعد الحكم باستبعاد أحد أبناء إحدى العائلتين من دخول القرية لمدة 6 أشهر، وتبين أن تجديد الاشتباكات التي وقعت بين أفراد من العائلتين كانت نتيجة عودة الشاب إلى القرية لقضاء أول أيام شهر رمضان المبارك وسط أسرته، وبعد علم أفراد العائلة الثانية تطورت الأحداث وتجددت الاشتباكات بين العائلتين، وتم تبادل إطلاق النيران بين العائلتين قبل أذن المغرب، مما أسفر عن وفاة كل من:"سالم.ع" 55 عاما، ونجله" نصرالله سالم “17 سنه، من عائله غريبيل، ومقتل ”مبارك. ع "، ونجل شقيقه "عمران.ف. ع" من عائله السلعة، وإصابة اثنين بينهما سيدة، مما أداء توقفت الحياة بالكامل فى القرية، قبل أن تنتقل الأجهزة الأمنية، وعدد من القيادات الأمنية إلى موقع الأحداث للسيطرة عليها.

وأكدت مصادر أمني، بأنه تم إلقاء القبض على عدد من المتهمين من العائلتين وبحوزتهم أسلحة نارية، وفرض كردون أمني حول القرية تحسبا لتجدد الاشتباكات، فيما تدخل كبار العائلات ولجنة المصالحات بمركز اطسا لمحاولة التهدئة بين الطرفين.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولى التحقيق