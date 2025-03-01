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الأحد 02 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

وجبة سريعة التحضير تنهي حياة مسنة وتصيب 8 من أسرتها بالجيزة

ارشيفيه
ارشيفيه
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لقيت مسنة مصرعها، بينما أصيب 8 آخرين من أسرة واحدة بحالات اعياء نتيجة تناول مادة سريعة التحضير داخل منزلهم بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة.

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال مسنة متوفاة وكذلك استقبال 8 من أسرتها مصابين بحالات اعياء ومقيمين بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص وعمل التحريات تبين أن المتوفاة والمصابين تناولوا وجبة سريعة التحضير.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

أسرة واحدة التحضير النيابة العامة المنيرة الغربية بالجيزة بالمنيرة الغربية قسم شرطة المنيرة الغربية قسم شرطة المنيرة مديرية امن الجيزة من أسرة واحدة