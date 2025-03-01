وجبة سريعة التحضير تنهي حياة مسنة وتصيب 8 من أسرتها بالجيزة

لقيت مسنة مصرعها، بينما أصيب 8 آخرين من أسرة واحدة بحالات اعياء نتيجة تناول مادة سريعة التحضير داخل منزلهم بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة.

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال مسنة متوفاة وكذلك استقبال 8 من أسرتها مصابين بحالات اعياء ومقيمين بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص وعمل التحريات تبين أن المتوفاة والمصابين تناولوا وجبة سريعة التحضير.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.