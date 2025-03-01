بمشاركة محمد شريف ..الخلود يتفوق على الخليج بثنائية في دوري روشن السعودي

حقق فريق الخلود فوزًا ثمينًا على نظيره الخليج بنتيجة 2-1 في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي.

تفاصيل الأهداف:

افتتح محمد شريف مهاجم الخليج التسجيل مبكرًا في الدقيقة 8 ليمنح فريقه التقدم و رد جاكسون موليكا سريعًا للخلود، مسجلًا هدف التعادل في الدقيقة 16 وقبل نهاية الشوط الأول، أضاف ميزياني ماوليدا الهدف الثاني للخلود في الدقيقة 42 ليؤمن لفريقه نقاط المباراة.

جاء اللقاء مثيرًا، حيث قدم الخليج أداءً قويًا في الدقائق الأولى، إلا أن الخلود استعاد توازنه وسجل هدفين حاسمين منحاه الأفضلية. حاول الخليج العودة في الشوط الثاني، لكن دفاع الخلود تمكن من الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.