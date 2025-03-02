«شوقي» ينجح في مهمة التجديد لثنائي الدفاع.. وصدمة لـ أكرم توفيق

توصل محمد شوقي نائب المدير الرياضي للنادي الأهلي في التوصل إلى اتفاق مع ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رامي ربيعة وياسر إبراهيم للتجديد في الفترة المقبلة بعد سلسلة من المفاوضات.

ورغم المطالب المالية الكبيرة التي وضعها الثنائي من أجل التجديد والتي تسببت في تعثر المفاوضات في الفترة الماضية وتلقى ربيعة وياسر إبراهيم عروض خليجية بمقابل كبير، إلا أن الثنائي وافق على التجديد للأهلي من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

وعلمت «البوابة نيوز»، أن رامي ربيعة وافق على التجديد لمدة موسمين مقابل 15 مليون جنيه في الموسم، مع خيار التمديد لمدة موسم إضافي، بينما تم الاتفاق على تجديد عقد ياسر إبراهيم لمدة 3 مواسم مقبلة.

في نفس السياق، أصبح أكرم توفيق لاعب الأهلي غير مرغوب في استمراره بالقلعة الحمراء في الفترة المقبلة بعد نهاية عقده في نهاية الموسم، حيث رفض مسئولو النادي الأهلي وساطة بعض اللاعبين الكبار من أجل تجديد عقد أكرم توفيق بالشروط التي يحددها النادي بعدما رفض اللاعب في الفترة الأخيرة التجديد وطلب الحصول على 100 مليون جنيه في 3 مواسم خاصة بعدما اتفق مع نادي الشمال القطري للانضمام إلى صفوفه في صفقة انتقال حر بعد نهاية الموسم مقابل 50 مليون في الموسم.