الحلقة الأولى من مسلسل النص.. أحمد أمين يكشف سر تسميته بهذا الاسم

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل النص بطولة النجم أحمد أمين، أحداثًا مختلفة حيث ظهر "النص" الشخصية التي يجسدها أحمد أمين بشخصية كمسرى في الترام ووجد نشالاً يسرق محفظة أحد المواطنين في الترام، ولكنه سرعان ما أعاد محفظة الشخص الذي تمت سرقته من السارق.

كما شهدت الحلقة توضيح أحمد أمين لكلمة "ليه سموني النص".. يقول لصديقه: "علشان بقطم في نص الكلام" بقطم الكلام من النص.. وذلك يعود لخلفية أن صديقه الكمسرى حاول أن يلفت انتباه أن ملكة النشل التي يتقنها من الممكن أن يستغلها للبلد والوطنية.

جاء في المشهد الثاني ضابط إنجليزي يقول إنهم احتلوا مصر لأنها بلد جميل، وإنهم ممكن يعملوا أي شيء لكي ينتهي العدو، ويعكس ذلك المشهد الظلم والاستبداد خلال تلك الفترة، كما تم القبض على أخوة أثناء تواجده مع مجموعة المناضلين ضد الاحتلال الإنجليزي، مما دفع “النص” إلى العودة للنشل والسرقة مرة اخرى.

الجدير بالذكر أن مسلسل "النص" يشهد تعاون كبير مع باقة متميزة من النجوم أبرزهم، أحمد أمين، صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، سامية طرابلسي وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، وجيه صبحي، وإخراج حسام علي.