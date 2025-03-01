الحلقة الأولى من “الأميرة ظل حيطة”.. نيقولا معوض يعرض الزواج على ياسمين صبري

ظهرت في الحلقة الأولى من مسلسل “الأميرة ظل حيطة” الفنانة ياسمين صبري تعمل مديرة فرع إحدى الشركات المتخصصة فى الملابس، وظهر الفنان عزت زين والفنانة وفاء عامر فى دور والديها ويتمنيان أن تتزوج، ولكنها ترفض دائما كل العرسان الذين يتقدمون لها.

ونشب خلاف قوى بين نيقولا معوض وياسمين صبري وعنفته بشدة بعد شكواه لها لصاحب العمل عندما لم يجدها داخل الفرع، ليفاجئها بعرض الزواج عليها.

وفى نهاية الحلقة ذهب نيقولا معوض لمنزلها لطلب يدها ولكنها قامت بطرده من المنزل، لتختتم الحلقة فى إطار تشويقي.

ويعرض مسلسل "الأميرة ظل حيطة" بطولة النجمة ياسمين صبري والنجم نيقولا معوض، على قناة أبو ظبي ومنصة "adtv"، في النصف الأول من شهر رمضان، فى تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

مسلسل "الأميرة ظل حيطة" يناقش قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج والإنبهار بالوضع المادي فقط وعدم الاهتمام بالمعدن الحقيقي للزوج، كما يناقش الثغرات القانونية التي ممكن أن يقوم بها المحامُون لسلب الحقوق الشرعية والقانونية للزوجة بطرق مختلفة.

مسلسل "الأميرة ظل حيطة" مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عنانى، نضال الشافعي، مها نصار، والعمل من إنتاج مها سليم، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.