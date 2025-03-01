محمود ياسين جونيور الشقيق الأصغر المغرم بالنساء في "وتقابل حبيب"

الممثل الصاعد محمود ياسين جونيور يضيف بُعدًا مميزًا في أولى حلقات المسلسل الرمضاني وتقابل حبيب، من خلال دور حازم، الشقيق الأصغر لزوج ليل (ياسمين عبد العزيز)، الذي عاد مؤخرًا من ألمانيا ليشغل منصبه الجديد بشركة العائلة. ولكنه يبدي شغفه بالتلاعب بالنساء، مما قد يُضفي بُعدًا مشوقًا على مسيرة الأحداث.

في مجريات الأحداث، نجد أن حازم يعيش حياتين مختلفتين: الأولى مع صديقته من نفس مستواه الاجتماعي، والثانية علاقة سرية مع خادمة منزل العائلة، التي تؤدي دورها النجمة الشابة منة عرفة. هذه العلاقة السرية تُكتشف بواسطة ابن عمها، الذي يقوم بتهكير هاتفها المحمول وابتزازها للكشف عن العلاقة بينهما، مما يهدد بفضح سمعة حازم والعائلة.

يُذكر أن هذا وهو التعاون الثاني بين محمود ياسين جونيور وياسمين عبد العزيز بعد مسلسل اللي مالوش كبير الذي نافس في السباق الرمضاني (2021). والمسلسل تدور أحداثه حول ليل (ياسمين عبد العزيز) التي تترك زوجها (خالد سليم) بعد صدمة زواجه السري من امرأة أخرى، لتجد نفسها بعدها غارقة في حب شقيقه. بينما تحاول إخفاء علاقتهما، تكتشف جانبا إجراميا للزوجة الثانية، فتقرر خوض معركة على جبهتي الحب والعدالة.

وتقابل حبيب مسلسل اجتماعي رومانسي، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي. ويشارك في بطولته أيضاً كريم فهمي، نيكول سابا، أنوشكا، خالد سليم، بدرية طلبة، إيمان السيد وإنجي كيوان.