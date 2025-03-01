إنجي المقدم تفاجئ إسعاد يونس في "كامل العدد ++"

تمكنت إنجي المقدم من أن تكون مفاجأة أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "كامل العدد ++"، حيث ظهرت في نهاية أحداثها لتعلن لإسعاد يونس بإنها ابنتها "شادية أبو شقرا"، وأكدت المقدم أن الشخصية مليئة بالإثارة والتشويق في تفاصيلها، وهو ما جذبها لقبول الدور، فهي شخصية تبحث عن عائلتها بعد أن عاشت حياتها، فهي سيدة تهتم بعالم الأرواح.

وعن مشاركتها في العمل فقالت " سعدت جدا بإنضمامي للجزء الثالث من المسلسل، فعندما عرض علي الانضمام في المسلسل شجعني أولادي جدًا وتحمسوا وأصروا أن أوافق لأننا من جمهور المسلسل منذ الجزء الأول، كما أن الشخصية كانت مثيرة بالنسبة لي عند قرائتها، وبالنسبة لكواليس العمل كانت ممتعة جدا بل وأكثر من رائعة، كأننا أسرة واحدة كما يظهر للجمهور على الشاشة".

ويضم مسلسل كامل العدد++ ، عددا كبيرا من الفنانين مع إنجي المقدم، من بينهم دينا الشربيني، وحسين فهمي، وشريف سلامة، ، وبدرة، وإسعاد يونس، وشريف سلامة، وميمي جمال، ومريم الخشت، من إخراج خالد الحلفاوي، ومن تأليف يسر طاهر.